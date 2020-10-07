Газ на отопительный сезон: как выбрать выгодный тариф и какие цены

Начался третий месяц работы рынка газа для населения. Снабжающие компании обнародовали свежие месячные тарифы — на октябрь. И разница между ними довольно существенная — более двух гривен.

В обзоре информационно-консультационного центра ГазПравда, указано, что цены газсбытов колеблются от 4,7 грн до 6,85 грн за кубометр (цены указаны с НДС, но без стоимости доставки (распределения), которая оплачивается отдельно, — Ред.).

Наиболее дешевое топливо в октябре предложила газоснабжающая компания Нафтогаз Украины. Она вообще не стала повышать цены по сравнению с сентябрем. Тариф Месячный остался на уровне 4,7 грн за кубометр.

— С начала открытия рынка газа для населения Группа Нафтогаз декларировала, что будет предлагать своим клиентам конкурентные цены. Ценовая конкуренция — очень распространенный в европейских странах инструмент. И мы сознательно используем его для наращивания клиентского портфеля в октябре, когда видим благоприятные коммерческие факторы: межсезонье, значительные запасы газа в подземных хранилищах, невысокое потребление ресурса. По сравнению с другими поставщиками наше ценовое предложение на октябрь является конкурентным и привлекательным, мы рассматриваем его как инвестицию в развитие нашей клиентской базы, — объясняет директор дивизиона Нафтогаз Коммерция Виллем Коппульс.

Цены остальных поставщиков на рынке колеблются от 4,8 грн до 6,85 грн за кубометр.

В частности, ряд региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют голубое топливо большинству украинцев, впервые со старта рынка объявили различные тарифы. В октябре цена газа у них будет колебаться от 6,6 грн до 6,85 грн за кубометр. Для сравнения: в сентябре кубометр газа у них стоил 5,49 грн, а в августе — 4,49 грн.

Специалисты напоминают: газоснабжающие компании должны обнародовать цену за пять дней до начала месяца поставки. И так каждый месяц в случае, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

Газ на отопительный сезон: у кого выгоднее?

Чем ближе зима, тем дороже становится топливо — таковы реалии. Однако с запуском рынка газа для бытовых потребителей появилась возможность покупать газ заранее по акционной цене, или же выбирать годовой тариф с фиксированной ценой, которая не зависит от сезона. Таким образом можно застраховаться от возможных колебаний цены зимой.

По данным ГазПравды, наиболее дешевый вариант на зиму предложила компания ВЕК Паливэнерго. Ее тариф Сезонный предусматривает цену 4,5 грн за кубометр с 1 октября по 30 апреля. Прогнозный объем газа выбирает сам потребитель, но уплатить за него придется сразу — авансом. А за сверхурочные объемы нужно будет платить уже по рыночной цене.

Следующий тариф — Годовой, но с помесячной оплатой — от газоснабжающей компании Нафтогаз Украины. Цена 5,24 грн за кубометр осталась неизменной с конца сентября. При этом вместо предоплаты компания предлагает помесячную оплату равными частями в течение всего года.

То есть, если потребитель подключится к этому тарифу до 31 октября, то будет платить фиксированную цену 5,24 грн за кубометр независимо от сезона и даже в случае превышения потребления над заказанными объемами. Тогда как остальные поставщики сверхурочные объемы обязывают оплачивать отдельно — по рыночным ценам.

В Нафтогазе объясняют: тарифом Годовой стремились создать для потребителей инструмент страховки от роста цен, определенную гарантию от колебаний на рынке газа.

Свой тариф без предоплаты под названием Прогнозируемый имеет и газопоставщик Аскания Энерджи. Цена — 5,5 грн за кубометр с октября по апрель при условии подключения до 25 октября. Альтернативный тариф — Экономный — предполагает цену 5,25 грн за кубометр при условии подключения до 25 октября. Но нужны 100% предоплаты. А сверхурочные объемы в обоих тарифах надо будет оплачивать по рыночным ценам.

Компания ETG.UA предлагает тарифный план на отопительный сезон под названием Теплый дом. При подключении до 25 октября предполагается цена 5,9 грн за кубометр. За весь прогнозный объем за шесть месяцев отопительного сезона (с 25 октября по 1 мая) придется внести 100% предоплаты. А в случае использования сверхпрогнозного объема газа надо платить по рыночным ценам.

Газопоставляющая компания TAS Energy предлагает газ на шесть месяцев (с 1 октября по 30 апреля) по 5,97 грн за кубометр — при условии подключения до 15 октября. Оплата — по факту потребления.

Ряд региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые предоставляют услуги большинству украинцев, к отопительному сезону предложили тариф Твоя энергонезависимость с ценой 5,5 грн за кубометр. Но после 30 сентября подключиться к нему уже нельзя.

Тариф предусматривал предоплату 100% стоимости прогнозного объема газа за шесть месяцев. То есть потребителю придется заплатить за газ на полгода вперед. При этом сверхурочные объемы надо будет оплачивать по рыночным ценам.

Месячный или сезонный: какой тариф выбрать?

Право выбора как тарифа, так и самого поставщика — это хороший результат старта конкурентного рынка газа, считают эксперты.

— Появление зимних пакетов от различных поставщиков — прекрасный сигнал на рынке. Это значит, что рыночные правила действуют, конкуренция за клиента стимулирует к появлению как можно лучшего продукта, — говорит координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

Однако еще недавно украинцы платили фиксированный месячный тариф. А некоторые даже не знали, кто именно ему поставляет газ. Поэтому от нынешнего широкого выбора поставщиков и их газовых предложений они могут и растеряться.

Но эксперты советуют: главное определиться с объемом потребления. Если пользуетесь только газовой плитой, даже возможные колебания цены зимой не сильно ударят по семейному бюджету. Можно выбирать месячный тариф.

Если же у вас стоит газовый котел, есть смысл задуматься о сезонном или годовом тарифе. Важно только выбрать условия оплаты.

— Ряд компаний наряду с месячными тарифами предлагает комплексные, то есть на шесть или более месяцев. Пока большинство таких пакетов предусматривает полную передоплату, хотя у нескольких поставщиков есть возможность оплаты равными частями ежемесячно, — добавляет Татьяна Бойко.

Если же клиент не захочет уравниловки и ему будет удобнее платить рыночную цену газа ежемесячно, уместным будет обычный месячный тариф.

К каким ценам готовиться зимой?

Однако при выборе месячного тарифа потребитель должен быть готов к сезонным ценовым колебаниям. Ведь зимой спрос на топливо значительно возрастает. Цена, соответственно, тоже.

В то же время причин для стремительного роста цен специалисты сейчас не видят. Во-первых, дефицита газа в Украине нет. В отечественных подземных хранилищах накопили рекордные объемы газа: более 28 млрд кубометров. Во-вторых, Украина ориентируется на рыночные тенденции в Европе. А там хранилища тоже заполнены. Поэтому каких-то резких скачков пока не ожидают.

— Оснований для резкого подорожания пока нет. В ноябре цена газа если и возрастет, то незначительно. Зимой рост возможен, но это будет зависеть от многих факторов. И одним из важнейших будет погода. Если зима будет относительно теплой, цена газа вряд ли превысит 7-8 грн за кубометр, — считает директор по развитию Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Вадим Гламаздин.

Однако в случае резкого похолодания в январе-феврале вполне возможны и более высокие цены, предполагает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

— Если ударят сильные морозы, спрос на топливо ощутимо возрастет. И газоснабжающие компании могут поднять свои месячные тарифы даже до 9-10 грн за кубометр. Поэтому при таких обстоятельствах имеет смысл выбирать именно сезонный или годовой тариф и застраховаться от сезонных скачков, — говорит специалист.

Но благодаря конкурентному рынку, сколько газа, на каких условиях и у какого поставщика покупать, теперь решает потребитель. Предложений от газоснабжающих компаний хватает. Людям осталось только воспользоваться своим правом выбора.

Алексей Савицкий