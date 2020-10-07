Газ на опалювальний сезон: як обрати вигідний тариф та які ціни

Розпочався третій місяць роботи ринку газу для населення. Постачальні компанії оприлюднили свіжі місячні тарифи — на жовтень. І різниця між ними досить суттєва – понад дві гривні.

Зазначено, що в огляді інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, ціни газзбутів коливаються від 4,7 грн до 6,85 грн за кубометр (ціни вказані з ПДВ, але без вартості доставки (розподілу), що оплачується окремо, – Ред.).

Найдешевше паливо в жовтні запропонувала газопостачальна компанія Нафтогаз України. Вона взагалі не стала підвищувати ціни, порівняно з вереснем. Тариф Місячний залишився на рівні 4,7 грн за кубометр.

— Від початку відкриття ринку газу для населення Група Нафтогаз декларувала, що буде пропонувати своїм клієнтам конкурентні ціни. Цінова конкуренція — дуже поширений в європейських країнах інструмент. І ми свідомо використовуємо його для нарощення клієнтського портфелю в жовтні, коли бачимо сприятливі комерційні фактори: міжсезоння, значні запаси газу в підземних сховищах, невисоке споживання ресурсу. Порівняно з іншими постачальниками наша цінова пропозиція на жовтень є конкурентною і привабливою, ми розглядаємо її як інвестицію в розвиток нашої клієнтської бази, — пояснює директор дивізіону Нафтогаз Комерція Віллем Коппульс.

Ціни решти постачальників на ринку коливаються від 4,8 грн до 6,85 грн за кубометр.

Зокрема низка регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, які постачають блакитне паливо більшості українців, вперше від старту ринку оголосили різні тарифи. У жовтні ціна газу в них коливатиметься від 6,6 грн до 6,85 грн за кубометр. Для порівняння: у вересні кубометр газу в них коштував 5,49 грн, а в серпні — 4,49 грн.

Фахівці нагадують: газопостачальні компанії мають оприлюднювати ціну за п’ять днів до початку місяця постачання. І так щомісяця у випадку, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

Газ на опалювальний сезон: у кого вигідніше?

Що ближче зима, то дорожчим стає паливо – такі реалії. Однак із запуском ринку газу для побутових споживачів з’явилася можливість купувати газ наперед за акційною ціною, або ж обирати річний тариф із фіксованою ціною, що не залежить від сезону. Таким чином можна застрахуватися від можливих коливань ціни взимку.

За даними ГазПравди, найдешевше газ на зиму запропонувала компанія ВЕК Палівенерго. Її тариф Сезонний передбачає ціну 4,5 грн за кубометр із 1 жовтня до 30 квітня. Прогнозний обсяг газу обирає сам споживач, але сплатити за нього доведеться одразу – авансом. А за понаднормові обсяги треба буде сплачувати вже за ринковою ціною.

Наступний тариф – Річний, але з помісячною оплатою – від газопостачальної компанії Нафтогаз України. Ціна 5,24 грн за кубометр залишилася незмінною з кінця вересня. При цьому замість передоплати компанія пропонує помісячну оплату рівними частинами протягом всього року.

Тобто якщо споживач підключиться до цього тарифу до 31 жовтня, то платитиме фіксовану ціну 5,24 грн за кубометр незалежно від сезону й навіть у випадку перевищення споживання над замовленими обсягами. Тоді як решта постачальників понаднормові обсяги зобов’язує оплачувати окремо – за ринковими цінами.

У Нафтогазі пояснюють: тарифом Річний прагнули створити для споживачів інструмент страхування від зростання цін, певну гарантію від коливань на ринку газу.

Свій тариф без передоплати під назвою Прогнозований має й газопостачальник Асканія Енерджі. Ціна – 5,5 грн за кубометр з жовтня по квітень за умови підключення до 25 жовтня. Альтернативний тариф – Економний – передбачає ціну 5,25 грн за кубометр за умови підключення до 25 жовтня. Але потрібно 100% передоплати. А понаднормові обсяги в обох тарифах треба буде оплачувати за ринковими цінами.

Компанія ETG.UA пропонує тарифний план на опалювальний сезон під назвою Тепла оселя. При підключенні до 25 жовтня передбачається ціна 5,9 грн за кубометр. За весь прогнозний обсяг за шість місяців опалювального сезону (з 25 жовтня по 1 травня) доведеться внести 100% передоплати. А в разі використання понадпрогнозного обсягу газу треба платити за ринковими цінами.

Газопостачальна компанія TAS Energy пропонує газ на шість місяців (з 1 жовтня по 30 квітня) по 5,97 грн за кубометр – за умови підключення до 15 жовтня. Оплата – по факту споживання.

Низка регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, які надають послуги більшості українців, до опалювального сезону запропонували тариф Твоя енергонезалежність із ціною 5,5 грн за кубометр. Але після 30 вересня підключитися до нього вже не можна.

Тариф передбачав передоплату 100% вартості прогнозного обсягу газу за шість місяців. Тобто споживачу доведеться сплатити за газ на півроку наперед. При цьому понаднормові обсяги треба буде оплачувати за ринковими цінами.

Місячний чи сезонний: який тариф обрати?

Право вибору як тарифу, так і самого постачальника – це хороший результат старту конкурентного ринку газу, вважають експерти.

— Поява зимових пакетів від різних постачальників — чудовий сигнал на ринку. Це означає, що ринкові правила діють, конкуренція за клієнта стимулює до появи якомога кращого продукту, — зауважує координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі Опора Тетяна Бойко.

Однак ще донедавна українці платили фіксований місячний тариф. А дехто навіть не знав, хто саме йому постачає газ. Тож від нинішнього широкого вибору постачальників і їхніх газових пропозицій вони можуть і розгубитися.

Та експерти радять: головне визначитися з обсягом споживання. Якщо користуєтеся лише газовою плитою, навіть можливі коливання ціни взимку не надто вдарять по сімейному бюджету. Можна обирати місячний тариф.

Якщо ж у вас стоїть газовий котел, є сенс задуматися про сезонний чи річний тариф. Важливо лише обрати умови оплати.

— Низка компаній поряд із місячними тарифами пропонує комплексні, тобто на шість чи більше місяців. Поки що більшість таких пакетів передбачає повну передплату, хоча у кількох постачальників є можливість оплати рівними частинами щомісяця, — додає Тетяна Бойко.

Якщо ж клієнт не схоче зрівняння і йому буде зручніше платити ринкову ціну газу щомісяця, доречнішим буде звичайний місячний тариф.

До яких цін готуватися взимку?

Однак у разі вибору місячного тарифу споживач має бути готовим до сезонних цінових коливань. Адже взимку попит на паливо значно зростає. Ціна, відповідно, також.

Водночас причин для стрімкого зростання цін фахівці нині не бачать. По-перше, дефіциту газу в Україні немає. У вітчизняних підземних сховищах накопичили рекордні обсяги газу: понад 28 млрд кубометрів палива. По-друге, Україна орієнтується на ринкові тенденції в Європі. А там сховища теж заповнені. Тож якихось різких стрибків поки не очікують.

— Підстав для різкого здорожчання наразі немає. У листопаді ціна газу якщо й зросте, то несуттєво. Узимку зростання можливе, але це залежатиме від багатьох факторів. І одним з найважливіших буде погода. Якщо зима буде відносно теплою, ціна газу навряд чи перевищить 7-8 грн за кубометр, – вважає директор з розвитку Федерації роботодавців нафтогазової галузі Вадим Гламаздін.

Проте в разі різкого похолодання в січні-лютому цілком можливі й вищі ціни, припускає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

— Якщо вдарять сильні морози, попит на паливо відчутно зросте. І газопостачальні компанії можуть підняти свої місячні тарифи навіть до 9-10 грн за кубометр. Тож за таких обставин є сенс обирати саме сезонний чи річний тариф й застрахуватися від сезонних стрибків, – каже фахівець.

Та завдяки конкурентному ринку, скільки газу, на яких умовах і в якого постачальника купувати, відтепер вирішує споживач. Пропозицій від газопостачальних компаній вистачає. Людям залишилося лише скористатися своїм правом вибору.

Олексій Савіцький