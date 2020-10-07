Как выбрать дешевые и вкусные яблоки и что из них приготовить

Сочные и полезные украинские яблоки. Без них не обходится ни один украинский стол. Они всегда были доступными и дешевыми. Но в этом году все иначе. Цена на этот фрукт — самая высокая за последние три года. Кое-где за килограмм на рынках просят 40 грн. И если бы цена соответствовала качеству.

Покупатели жалуются, яблоки на вкус — как трава. Но отказываться от этих фруктов не стоит. Диетологи советуют съедать одно яблоко в день. Как его выбрать, где найти дешевле и что из них приготовить? Обо всем этом узнавала Анастасия Галкина.

— Цены, особенно на нашем рынке, кусаются, — говорит покупательница столичного рынка Екатерина.

Женщина в который раз приходит за яблоками и разочаровывается. 30 грн за один кг популярного сорта яблок Гала. В прошлом году такие стоили почти вдвое дешевле, — утверждает продавщица Алла, которая торгует фруктами и овощами на рынке более десяти лет.

— Подорожали почти на половину, где-то на 40%. Да, яблоко — наш продукт, но неурожай. Такая цена по 40 грн за килограмм. Менее 20 грн — не найдете. В прошлом году можно было и за 15, 13 грн купить.

За яблоки из фермерских хозяйств на рынках хотят от 20 до 40 грн за кг. Самые дешевые яблоки, что мы нашли на рынке — маленькие сорта Гала — 15 грн за кг. Почему цена ниже? Потому что они домашние. Продает их приятная бабушка из Винницкой области. Каждые две недели она ездит из маленькой деревни под Жмеринкой на столичный рынок.

Дорогие сейчас яблоки, потому что урожай не очень.

Все из-за капризов природы: то град, то снег, то дожди. Вспомните май 2020 года, когда западные и северные регионы накрыло похолодание. Ночью были заморозки, а фермеры тогда жаловались: лишились половины урожая яблок, клубники, черешни и абрикосов. Мороз уничтожил первый цвет плодовых деревьев и овощей.

Из-за непогоды фермеры теряют урожай, а покупатели — лишние гривны, говорит директор по развитию Украинской плодово-овощной ассоциации Екатерина Зверева.

— В этом году не только коронакризис, но и погода нас просто удивляет. Сезон яблок задержался на 7-10 дней. Неблагоприятные погодные условия были в апреле и мае, были заморозки и урожай сильно пострадал.

Досталось фруктам и летом. Июльские ливни испортили не только урожай, но и вкус плодов. Яблоки теперь напоминают сорняк, говорит покупательница Екатерина. Пожилая женщина вспоминает, как в молодости выращивала эти фрукты, тогда они были совсем другие на вкус.

— Я помню, как мы выращивали яблоки, когда еще родители были живы. У нас было так: яблоко возьмешь — так ешь с удовольствием. Я сейчас взяла яблоки красные — как трава. Пробовала и другие сорта — они как сорняк, ни сока, ничего нет, из-за погоды.

Более сочные и вкусные яблоки — домашние, говорит диетолог Оксана Соколова. Да и дешевле они — как показала практика.

— Потому что домашние яблоки не обрабатываются большим количеством пестицидов. А вот промышленные плантации обрабатываются, чтобы яблони не болели и был хороший урожай.

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А еще врачи советуют съедать в день хотя бы одно яблоко. Оно снижает плохой холестерин, укрепляет иммунитет и предотвращает развитие рака кишечника.

— Одно яблоко в день — и тебе врач не понадобится никогда. Почему так? Потому что в яблоках содержится много пектина, а пектин помогает бороться с раком желудка и кишечника.

Но есть и противопоказания к употреблению яблок. Не рекомендуется есть эти фрукты людям с высоким уровнем сахара в крови. А еще диетолог Оксана Соколова не советует пить яблочный сок. Во время приготовления фреша все полезные вещества попадут в урну.

— Яблочный фреш я не рекомендую употреблять. Потому что организм человека не устроен так, чтобы принимать столько глюкозы за раз. Когда мы делаем фреш — берем 3-4 яблока, выжимаем из них воду и сахар и выпиваем. Получается сахарная бомба, а клетчатку — самое важное — выбрасываем.

Диетолог советует употреблять запеченные яблоки. Это основа и традиционного украинского пирога — соложеника. Простым и непритязательным рецептом поделилась участница шоу МастерШеф. Профессионалы-2 Юлия Кушнир. Она шеф-повар и владелица кейтеринговой фирмы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Кушнир (Жигулина) (@julaichik) 21 Авг 2020 в 11:44 PDT

Соложеник — это древнее украинское блюдо. Рецепт — из базовых ингредиентов:

3 яблока, 4 яйца, 150 г муки, 200 мл сливок 33%, 250 г сливочного масла или маргарина, 100 мл молока, 250 г сахара. В дополнение мы используем корицу и лимонную цедру.

Сначала порежьте яблоки кубиками, положите в глубокую кастрюлю вместе с 50 г сливочного масла, посыпьте корицей и тушите 15 мин. Еще 150 г сливочного масла или маргарина перетрите с двумя столовыми ложками сахара. Отделите белки от желтков. К желткам добавьте сливки комнатной температуры, молоко, цедру лимона и масло, которое перетирали с сахаром.

Теперь время добавить 150 г муки. Ее просейте, потому что тесто собьется. И на сковородку. Выходят пухленькие и аппетитные блины. Их перекладываем тушеными яблоками, заливаем хорошо взбитыми белками с сахаром и ставим в духовку на пять минут. Получается красота!

— Каждому это по карману и каждый может это приготовить, если прислушаеться к моему рецепту. Всем приятного аппетита!

Не волнуйтесь, яблочных пирогов вы еще успеете наесться. Поскольку цены на осенние сорта яблок скоро упадут. Такие прогнозы дают в плодово-овощной ассоциации. Однако запасаться ими надолго не стоит. Из-за летних ливней яблоки долго не лежат.

В этом году из-за дождливой погоды на рынке появится много не качественных яблок, которые фермерам нужно быстро реализовать. Поэтому мы прогнозируем, что в ближайшие недели, будет существенное снижение цены на яблоки на внутреннем рынке.

Анастасия Галкина