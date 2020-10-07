Як обрати дешеві та смачні яблука та що з них приготувати

Соковиті та корисні українські яблука. Без них не обходиться жоден український стіл. Вони були завжди доступні та дешеві. Але цьогоріч все інакше. Ціна на цей фрукт – найвища за останні три роки. Подекуди за кілограм на ринках просять 40 грн. І якби ж то ціна відповідала якості.

Покупці скаржаться, яблука на смак – наче трава. Але відмовлятися від цих фруктів не варто. Дієтологи радять з’їдати одне яблуко на день. Як його обрати, де знайти дешевші плоди і що з них приготувати? Про все це дізнавалася Анастасія Галкіна.

— Ціни, особливо на нашому ринку, кусаються, – говорить покупчиня столичного ринку Катерина.

Жінка вкотре приходить за яблуками і вкотре розчаровується. 30 грн за один кг популярного сорту яблук Гала. Торік такі коштували майже вдвічі дешевше, – стверджує продавчиня Алла, яка торгує фруктами та овочами на ринку понад десять років.

— Подорожчало на половину майже, десь на 40%. Так, яблуко – наш продукт, але неврожай. Така ціна по 40 грн за кілограм. Менше 20 грн – не знайдете. Минулоріч можна було і за 15, 13 грн купити.

За яблука з фермерських господарств на ринках правлять від 20 до 40 грн за кг. Найдешевші яблука, що ми знайшли на ринку – маленькі сорту Гала – 15 грн за кг. Чому ціна нижча? Тому що вони домашні. Продає їх приємна бабуся з Вінниччини. Раз на два тижні вона їздить із маленького села під Жмеринкою на столичний ринок.

Дорогі зараз яблука, бо не дуже вродило.

Все через примхи природи: то град, то сніг, то зливи. Згадайте травень 2020 року, коли західні та північні регіони накрили похолодання. Вночі були приморозки, а фермери тоді бідкалися: втратили половину врожаю яблук, полуниці, черешень та абрикос. Мороз понищив перший цвіт плодових дерев та городини. Через негоду фермери втрачають врожай, а покупці – зайві гривні, каже директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва.

— Цьогоріч не тільки коронакриза, а й погода нас просто дивує! Сезон яблук затримався на 7-10 днів. Несприятливі погодні умови були у квітні та травні, були заморозки і врожай дуже постраждав.

Дісталося фруктам і влітку. Липневі зливи зіпсували не тільки врожай, а й смак плодів. Яблука тепер нагадують бур’ян, каже покупчиня Катерина. Літня жінка згадує, як в молодості вирощувала ці фрукти, тоді вони були геть інші на смак.

— Я пам’ятаю, як ми вирощували яблука, коли ще батьки були живі. У нас було так: яблуко візьмеш – так їси із задоволенням. Я зараз взяла яблука червоні – як трава. Пробувала й інші сорти – вони як бур’ян, ні соку, нічого немає, через погоду.

Більш соковиті та смачні яблука – домашні, говорить дієтолог Оксана Соколова. Та і дешевші вони – як показала практика.

— Бо домашні яблука не обробляються великою кількістю пестицидів. А от промислові плантації обробляються, аби яблуні не хворіли і був гарний врожай.

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А ще лікарі радять з’їдати на день бодай одне яблуко. Воно знижує поганий холестерин, зміцнює імунітет та запобігає розвитку раку кишківника.

— Одне яблуко в день – і тобі лікар не знадобиться ніколи. Чому так? Тому що у яблуках міститься багато пектину, а пектин допомагає боротися із раком шлунку і кишківника.

Але є і протипоказання щодо вживання яблук. Не рекомендується їсти ці фрукти людям із високим рівнем цукру у крові. А ще дієтолог Оксана Соколова не радить пити яблучний сік. Під час приготування фрешу, усі корисні речовини потраплять у смітник.

— Яблучний фреш я не рекомендую вживати. Тому що організм людини не влаштований так, щоб вживати стільки глюкози за раз. Коли ми робимо фреш – беремо 3-4 яблука, вичавлюємо з них воду та цукор і випиваємо. Виходить цукрова бомба, а клітковину – найважливіше – викидаємо.

Дієтолог радить вживати запечені яблука. Це основа й традиційного українського пирога – соложеника. Простим і невибагливим рецептом поділилася учасниця шоу МастерШеф. Професіонали-2 Юлія Кушнір. Вона шеф-кухар і власниця кейтерингової фірми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Кушнир (Жигулина) (@julaichik) 21 Авг 2020 в 11:44 PDT

Соложеник – це стародавня українська страва. Рецепт – із базових інгредієнтів:

3 яблука, 4 яйця, 150 г борошна, 200 мл вершків 33%, 250 г вершкового масла або маргарину, 100 мл молока, 250 г цукру. Як доповнення ми використовуємо корицю та лимонну цедру.

Спочатку поріжте яблука на кубики, покладіть в глибоку каструлю разом із 50 г вершкового масла, посипте корицею і тушкуйте 15 хв. Ще 150 г вершкового масла або маргарину перетріть із двома столовими ложками цукру. Відділіть білки від жовтків. До жовтків додайте вершки кімнатної температури, молоко, цедру лимона та масло, яке перетирали із цукром.

Тепер час додати 150 г борошна. Його просіюйте, тому що тісто зіб’ється. І на сковорідку. Виходять пухкенькі та апетитні млинці. Їх перекладаємо тушкованими яблуками, заливаємо добре збитими білками із цукром та ставимо в духовку на п’ять хвилин. Виходить краса!

— Кожному це доступно і кожен може це приготувати, якщо дослухатися до мого рецепту. Всім смачного!

Не хвилюйтеся, яблучних пирогів ви ще встигнете наїстися. Бо ціни на осінні сорти яблук скоро впадуть. Такі прогнози роблять у плодоовочевій асоціації. Утім, запасатися ними надовго – не варто. Через літні зливи яблука довго не лежатимуть.

Цього року через дощову погоду на ринку з’явиться неякісних яблук, які фермерам потрібно швидко реалізувати. Тож ми прогнозуємо що найближчими тижнями буде суттєве зниження ціни яблука на внутрішньому ринку.

Анастасія Галкіна