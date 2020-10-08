Кто заменит Вакарчука в Раде: биография и подробности жизни Андрея Шараскина

Алина Свидерская приняла решение не становиться народным депутатом Верховной Рады IX созыва от фракции Голос, поэтому место Святослава Вакарчука займет Андрей Шараскин.

Сегодня истек последний день, когда Свидерская могла подать документы в ЦИК, отметила пресс-служба фракции Голос.

Что известно про Андрея Шараскина

Шараскин — доброволец, учавствовавший в войне на Донбассе с начала августа 2014 года по январь 2016 года.

С 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.

В 2019 году стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума Трансформация Украины.

Шараскин награжден орденом За мужество III степени за участие в защите Донецкого аэропорта. Также он имеет отличие президента Украины — медаль Участник антитеррористической операции. Также он награжден отличием министра обороны Знак почета.

Кроме того, Шараскин занимается наукой, режиссерством и актерским мастерством, отметили в пресс-службе Голоса.

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Как Вакарчук складывал мандат

11 июня Святослав Вакарчук заявил, что складывает мандат народного депутата.

Вакарчук объяснил, что проведение партии Голос в парламент было основной его целью, которую он выполнил.

18 июня Верховная Рада не поддержала решение о сложении полномочий Вакарчука.

Для того, чтобы прекратить свои полномочия нардепа, Вакарчук 19 июня написал заявление о выходе из фракции Голос.

26 июня на внеочередном съезде партии Голос было принято решение о лишении Вакарчука мандата.

Фото: Рух ЧЕСНО