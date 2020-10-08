Хто замінить Вакарчука в Раді: біографія і подробиці життя Андрія Шараскіна

Аліна Свідерська ухвалила рішення не ставати народним депутатом Верховної Ради IX скликання від фракції Голос, тому місце Святослава Вакарчука отримає Андрій Шараскін.

Сьогодні закінчився останній день, коли Свідерська могла подати документи в ЦВК, зазначила прес-служба фракції Голос.

Що відомо про Андрія Шараскіна

Шараскін – доброволець, який брав участь у війні на Донбасі від початку серпня 2014 року до січня 2016 року.

З 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії зі суспільно-політичних питань.

У 2019 році став главою Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного форуму Трансформація України.

Шараскіна нагороджено орденом За мужність III ступеня за участь у захисті Донецького аеропорту. Також він має відзнаку президента України – медаль Учасник антитерористичної операції. Також його нагороджено відзнакою міністра оборони Знак пошани.

Крім того, Шараскін займається наукою, режисерством і акторською майстерністю, зазначили в прес-службі Голосу.

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Як Вакарчук складав мандат

11 червня Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат народного депутата.

Вакарчук пояснив, що проведення партії Голос до парламенту було основною його метою, яку він виконав.

18 червня Верховна Рада не підтримала рішення про складання повноважень Вакарчука.

Для того, щоб припинити свої повноваження нардепа, Вакарчук 19 червня написав заяву про вихід із фракції Голос.

26 червня на позачерговому з’їзді партії Голос було ухвалення рішення про позбавлення Вакарчука мандата.

Фото: Рух ЧЕСНО