В Киеве выплатят материальную помощь ко Дню защитника Украины определенным категориям лиц из бюджета города.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-пресс конференции 12 октября.

— Ко Дню защитника Украины, который мы отмечаем 14 октября, город выплачивает материальную помощь отдельным категориям киевлян. Всего ее получат более 29 тыс. человек, — отметил глава столицы.

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Выплаты материальной помощи получат:

ветераны АТО;

семьи Героев Небесной Сотни;

внутренне перемещенные лица, проживающие в Киеве.

По словам Кличко, размер такой материальной помощи ко Дню защитника Украины составит от 800 грн до 1,5 тыс. грн.

Члены погибших или раненых участников Революции Достоинства, семьи погибших и раненых на войне на Донбассе и семьи волонтеров получат 1,5 тыс. грн.

Те, кто получили телесные повреждения во время Революции Достоинства получат выплаты в размере 1 тыс. грн.

Жителям столицы, которые получили повреждения средней тяжести во время Революции Достоинства, киевлянам-участникам АТО и бойцам-добровольцам выплатят по 900 и 800 грн.

Выплаты в Украине

Кабинет министров на заседании 9 октября утвердил дополнительные корректирующие коэффициенты, позволит увеличить зарплаты врачам, которые оказывают помощь больным коронавирусом.

Речь идет о надбавках врачам в размере 70% должностного оклада, медсестрам — 50% минимальной зарплаты, младшему медперсоналу — 25% минималки с 1 сентября.