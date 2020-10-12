У Києві виплатять матеріальну допомогу до Дня захисника України певним категоріям осіб з бюджету міста.

Про це повідомив мер Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції 12 жовтня.

– До Дня захисника України, який ми відзначаємо 14 жовтня, місто виплачує матеріальну допомогу окремим категоріям киян. Усього її отримають понад 29 тис. осіб, – зазначив очільник столиці.

Читайте: Дистанційне навчання може початися раніше: Кличко про роботу шкіл та канікули в Києві

Виплати матеріальної допомоги отримають:

ветерани АТО;

родини Героїв Небесної Сотні;

внутрішньо переміщені особи, які проживають у Києві.

За словами Кличка, розмір такої матеріальної допомоги до Дня захисника України становитиме від 800 грн до 1,5 тис. грн.

Члени загиблих чи поранених учасників Революції Гідності, родини загиблих та поранених на війні на Донбасі та сім’ї волонтерів отримають 1,5 тис. грн.

Ті, хто отримали тілесні ушкодження під час Революції Гідності отримають виплати у розмірі 1 тис. грн.

Жителям столиці, які отримали ушкодження середньої тяжкості під час Революції Гідності, киянам-учасникам АТО та бійцям-добровольцям виплатять по 900 та 800 грн.

Виплати в Україні

Кабінет міністрів на засіданні 9 жовтня затвердив додаткові коригувальні коефіцієнти, що дозволить збільшити зарплати лікарям, які надають допомогу хворим на коронавірус.

Йдеться про надбавки лікарям у розмірі 70% посадового окладу, медсестрам – 50% мінімальної зарплати, молодшому медперсоналу – 25% мінімалки з 1 вересня.