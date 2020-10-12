Карантин в Харькове: горсовет о работе метро и каникулы в школах

На фоне усиления карантина в Харькове мэрия согласилась на некоторые изменения в работе транспорта.

Так, в период карантина в Харьковепоезда в метро во избежание скоплений людей будут курсировать чаще. Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов отметил, что метро в Харькове не закроют.

Также Терехов предупредил, что правоохранители будут контролировать ношение масок во всех видах общественного транспорта.

— Мы подпишем обращение в полицию, чтобы с их стороны проводился жесткий контроль прохода в метро только в масках, в городской электротранспорт — только в масках, в маршрутных такси — только в масках.

По словам вице-мэра по вопросам транспортной инфраструктуры Евгения Водовозова, водители не должны следить за соблюдением карантина, этим должна заниматься полиция.

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Карантин в школах Харькова прокомментировала директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

— Мы учили детей полтора месяца, и тут вдруг закрывать школы? Почему каникулы должны начаться с 15 октября? Почему с четверга?

Она отметила, что Харьков ждать официальный документ с МОН или постановление правительства по осенних каникул в Украине.

Осенние каникулы в Украину 2020

И.о. министра образования Сергей Шкарлет обнародовал рекомендации по установлению дат осенних каникул в 2020 году.

Поскольку на образовательный процесс, как и на остальные важных сфер жизни страны, повлиял коронавирус, министр посоветовал установить осенние каникулы в школах с 15 до 30 октября.

Учреждениям высшего и профтехнического образования Шкарлет посоветовал перейти на дистанционную форму обучения по с 15 октября по 15 ноября.

Источник: Харьковский городской совет