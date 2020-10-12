Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер предположил, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который проходит лечение в немецкой клинике Шарите из-за заражения коронавирусом, не вернется в Украину до местных выборов.

По его словам, сейчас Кернес чувствует себя плохо.

Читайте: У Кернеса отрицательный тест на коронавирус

Также Кучер отметил, что сперва Кернес, как и многие харьковчане, не признавал проблему коронавируса.

— В этом и есть большая проблема. Это проблема, в которой он находится, и проблема в целом Харьковского региона – вы знаете, что в последнее время мы в антилидерах. Меня это крайне беспокоит. До определенного времени Харьков вообще не признавал коронавирус. Увы, но есть люди, которые до сих пор не видят и не слышат ничего о нем. При этом больницы переполнены, – сказал Кучер.

Коронавирус у Кернеса

10 сентября Геннадия Кернеса — мэра Харькова, госпитализировали в городскую больницу. У него обнаружили положительный результат теста на коронавирус и двустороннее воспаление легких.

16 сентября Кернеса самолетом доставили в Берлин в клинику Шарите, где он проходит лечение от Covid-19 в реанимационном отделении.

2 октября у Геннадия Кернеса тест на коронавирус показал отрицательный результат.