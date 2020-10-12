Министерство образования Украины дало рекомендации по установлению дат осенних каникул в 2020 году.

Эпидемическая проблема Covid-19 внесла свои коррективы в работу всех учебных заведений Украины. Поэтому осенние каникулы в школах в 2020 году продлятся с 15 по 30 октября.

По словам и.о. министра образования Сергея Шкарлета, эти рекомендации будут касаться всех карантинных зон.

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В Киеве начать осенние каникулы в школах предлагают с 21 октября. За парты школьники должны вернуться 29 октября. Однако решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) Минобразования рекомендует перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября.

Однако, Сергей Шкарлет заверил, что студентов не будут принудительно выселять из общежитий на время каникул.

В официальном документе МОН будет лишь рекомендация по отъезду из общежитий (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, красных карантинных зон и других) с обязательством администраций ЗВО по сохранению места проживания студентов.