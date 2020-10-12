Президент Украины Владимир Зеленский считает сложным вопрос завершения войны на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью для программы ВВС HARDtalk.

— Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами, — заявил он.

Несмотря на это, Зеленский считает большим прогрессом разблокирование нормандского процесса.

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Президент отметил, что за стол переговоров в нормандском процессе удалось вернуть президента Российской Федерации.

— Это диалог. Президент Франции Эммануэль Макрон действительно поддерживает Украину. Госпожа Меркель также. Мы вернули президента Российской Федерации, — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский верит, что сможет заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным, которое вернет Украине все ее территории.

— В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру.

Глава государства подчеркнул, что Украине за год удалось вернуть 140 украинцев, которые были в тюрьмах на оккупированных территориях. Также на Донбассе соблюдает перемирие.

— Мы реально не реагируем на отдельные обстрелы. Мы не должны допустить того, чтобы началась эскалация конфликта. Но есть боевые потери, — добавил Зеленский.

За 75 дней боевых потерь погиб один человек.

В предыдущем интервью Зеленский признался, что сейчас не может назвать дату окончания войны на Донбассе, но не повторяет это, чтобы поддерживать моральный дух людей.