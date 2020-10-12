Президент України Володимир Зеленський вважає складним питання завершення війни на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв’ю для програми ВВС HARDtalk.

– Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію. Трагічну історію між нашими країнами, – заявив він.

Незважаючи на це, Зеленський вважає великим прогресом розблокування нормандського процесу.

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Президент зазначив, що за стіл переговорів у нормандському процесі вдалося повернути президента Російської Федерації.

– Це діалог. Президент Франції Еммануель Макрон дійсно підтримує Україну. Пані Меркель також. Ми повернули президента Російської Федерації, – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський вірить, що зможе укласти мирну угоду з Володимиром Путіним, яка поверне Україні всі її території.

– В іншому разі я би не йшов у президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це є правда. Але я не втрачаю цю віру.

Глава держави наголосив, що Україні за рік вдалося повернути 140 українців, які були у в’язницях на окупованих територіях. Також на Донбасі дотримується перемир’я.

– Ми реально не реагуємо на поодинокі обстріли. Ми не повинні допустити того, щоб почалася ескалація конфлікту. Але є бойові втрати, – додав Зеленський.

За 75 днів бойових втрат загинула одна людина.

У попередньому інтерв’ю Зеленський зізнався, що нині не може назвати дату закінчення війни на Донбасі, але не повторює це, щоб підтримувати моральний дух людей.