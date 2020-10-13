Кабмин отправляет учеников на 15-дневные каникулы

Каникулы в школах будут с 15 по 30 октября, а после этого возможен перевод всех на дистанционное обучение.

Об этом на внеочередном заседании Кабмина 13 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Университетам рекомендуют с 15 октября по 15 ноября перевести на дистанционное обучение.

Читайте: Школы уходят на каникулы, ВУЗы переходят на дистанционное обучение: комиссия ТЭБ и ЧС

Карантин в Украине

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря из-за распространения коронавируса.

Карантин в стране будут действовать до конца 2020 года.

Адаптивный карантин отличается от общенационального тем, что позволяет, в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять ограничения.