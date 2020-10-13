Кабмин отправляет учеников на 15-дневные каникулы

Каникулы в школах будут с 15 по 30 октября, а после этого возможен перевод всех на дистанционное обучение.
Об этом на внеочередном заседании Кабмина 13 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Университетам рекомендуют с 15 октября по 15 ноября перевести на дистанционное обучение.
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Карантин в Украине
Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря из-за распространения коронавируса.
Карантин в стране будут действовать до конца 2020 года.
Адаптивный карантин отличается от общенационального тем, что позволяет, в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять ограничения.