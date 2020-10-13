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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін відправляє учнів на 15-денні канікули

Канікули в школах будуть з 15 по 30 жовтня, а після цього можливе переведення всіх на дистанційне навчання.

Про це на позачерговому засіданні Кабміну 13 жовтня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Університетам рекомендують з 15 жовтня по 15 листопада перевести на дистанційне навчання.

Читайте: Школи йдуть на канікули, ВНЗ переходять на дистанційне навчання: комісія ТЕБ та НС

Карантин в Україні 

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня через поширення коронавірусу.

Карантинні обмеження в країні діятимуть до кінця 2020 року.

Адаптивний карантин відрізняється від загальнонаціонального тим, що дозволяє, в залежності від ситуації в регіоні, посилювати чи послаблювати обмеження.

Джерело: Урядовий портал

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