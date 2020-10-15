Я всегда стараюсь анализировать профессионально, а не эмоционально — Виталий Портников

Победитель в рейтинге ТОП-100 блогеров Украины Факты ICTV в номинации Политика Виталий Портников — ведущий программ, журналист, политический комментатор, автор.

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В Facebook Виталий пишет не только об украинской политике, Крыме и отношениях с Россией, но и затрагивает международные вопросы.

Виталий дал интервью, в котором рассказал о проблемах и вызовах в своей активной блогерской деятельности.

— Помните тот момент, когда поняли, что хотите вести свой блог? Что Вас на это натолкнуло?

— Должен сказать крамольную вещь: я не считаю себя блогером. Я стараюсь, чтобы мои профили в социальных сетях соотносились с моей профессиональной деятельностью. Это публикации, которые я делаю для средств массовой информации — от телевизионных программ до текстовых медиа.

Я всегда считаю целесообразным разделять журналистику и блогерство. Журналистика — объективная работа. Она должна быть незаагражированной, когда человек освещает или анализирует события.

Но блогер — это личность, которая просто делится своими мыслями с людьми. Есть люди, которые это недобросовестно используют и берут деньги за то, что транслируют чужое мнение. Это черная журналистика на заказ, а есть черное блогерство. В белом мире я журналист.

— В своих блогах Вы пишете объективное мнение?

— Я пишу свое собственное мнение. Оно основывается на профессиональном анализе. Если я считаю, что не могу проанализировать ситуацию, то не высказываюсь о ней.

Публицистика — это анализ, пропущенный через себя. Но я всегда стараюсь донести именно профессиональный анализ — не эмоции.

Не тот ветер, не тот снег, не тот президент — я об этом не говорю. Я должен доказать, почему это так.

— С чего следует начинать свой блог, чтобы он стал популярным? Ваш индивидуальный подход — объективность и анализ?

— Для журналиста это должно быть органичным продолжением профессиональной деятельности. А блогер должен заниматься тем, в чем он будет уникальным. Если вы можете рассказать людям о том, чего они не знают, и это будет им интересно — то почему бы об этом не говорить?

Огромная ошибка людей — считать, что банальные вещи кого-то интересуют. Каждый человек должен искать свою уникальность, даже вопреки тому, что об этом думают другие.

Журналисты редко могут писать или говорить на темы, которые не являются рейтинговыми. Я мог бы писать гораздо больше о международных проблемах, но не пишу, потому что это не так интересует людей. Я говорю о том, что сегодня было в Верховной Раде, хотя мне уже не хочется.

Блогер имеет такую возможность — если бы я был блогером, то в десятки раз больше говорил о Балканах или Ближнем Востоке. Я мог бы сделать профессиональный блог о регионе, который меня интересует. Когда-то я позволю себе такую роскошь.

— С какими трудностями Вы столкнулись, когда начали вести свой блог? Выбором между профессией и собственными интересами?

— Да, я хочу оставаться журналистом. Но при этом сторонюсь контакта с аудиторией — я дозирую это общение. Я считаю, что журналист предлагает людям продукт, и они его потребляют.

Если ты постоянно комментируешь этот продукт, то выглядишь как официант. Когда в ресторане тебе принесли блюдо и все время спрашивают: ну что, ну как, ну попробуйте еще здесь, вот это шпинат, а здесь морковка, как вам? Нет, человек должен съесть блюдо, решить, нравится ли оно ему, и впоследствии комментировать. Если ты с каждым будешь разговаривать о том, каким было это блюдо, то никогда не приготовишь нового.

Следует не останавливаться — всегда переходить к новому. Блогер может позволить себе этот контакт, потому что это его стихия. Он ведет блог ради коммуникации. Я делаю блог ради презентации. Между презентацией и коммуникацией есть существенное отличие. Многие люди этого не разделяют, но я нечасто комментирую замечания.

— Изменилось что-то в деятельности блога во время карантина?

— Журналистика не заканчивается во время карантина — это почти то же самое, что и медицина. У нас сейчас больше проблем и вызовов, чем было до пандемии. Журналисты во время испытаний проявляются, как врачи и представители других профессий. Мы ходим в студию, появляемся в Skype, работаем, потому что наша деятельность нужна в это время больше, чем в момент спокойной жизни.

Телевизионщики понимают, насколько важна картинка, а мы не всегда можем ее позволить себе во время карантина. Нужен контакт — нет живой аудитории и гостей в студии во время запретов.

— Блогерство для Вас — профессия или хобби?

— Для меня блогерство — это хобби. Даже в сегодняшних условиях — это призвание и миссия. Моя коллега Наталья Ищенко делает блог о Балканах — я люблю Балканы. Однако читая балканские медиа, я не успеваю следить за потоком информации.

В свое время я хотел сделать блог на YouTube, посвященный еврейской национальной жизни в Украине в политической плоскости. Я нашел название и идею, однако у меня не хватило профессионального времени. Это было чистое блогерство, на которое у меня не хватило ресурса.

Я могу к этому вернуться, но хватит ли у меня сейчас времени и желания предложить что-то уникальное? Я буду экспериментировать.

Эксперимент — это развитие журналистики. У меня есть реальный блог в Instagram, в котором только пейзажи. Я люблю пейзажи, но не могу делать их профессионально, так как это делают совсем другие люди. Я делаю в Instagram 60 секунд политического комментария.

— Кого Вы знаете из списка ТОП-100 блогеров Украины?

— Я лично знаю многих людей. Некоторых я приглашал к себе на эфир, а с некоторыми еще думаю встретиться. Например, у меня в эфире был Алексей Голобуцкий. Много раз был Владимир Вятрович, Мирослав Гай, Борислав Береза ​​— это все гости моих эфиров. Аркадий Бабченко, Денис Казанский, Тарас Березовец, Юрий Гудименко, Владимир Арьев, Павел Казарин — мои профессиональные гости или знакомые.

— Что для Вас значит победа в ТОП-100 блогеров?

— Я очень благодарен людям, которые голосуют за меня на конкурсах блогеров. Люди ценят профессиональный подход к делу. Это доверие, которое показывает и доказывает, что профессиональный журналист может соперничать с блогерами и побеждать их.

Юля Захарченко