Президент України Володимир Зеленський заявив про зацікавленість в залученні турецьких компаній в програму Велике будівництво.

Про це він сказав на прес-конференції після переговорів з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

– У нас вже успішно працюють турецькі компанії, зокрема Онур і Озалтін. А з огляду на масштабність нашої програми під назвою Велике будівництво, ми прагнемо розширити коло цих проектів і коло цих компаній, – повідомив Зеленський.

Ердоган також відзначив взаємне прагнення розвитку економічних відносин між країнами та нарощування товарообігу.

Він нагадав, що під час його візиту в Україну була окреслена мета досягти рівня в $10 млрд в двосторонній торгівлі.

Туреччина висловила підтримку Україні у питанні незаконної анексії Криму РФ та прагнення співпрацювати задля поглиблення взаємовідносин між країнами.

Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського та очільника Туреччини Реджепа Ердогана за результатами зустрічі.

Головні тези з заяви, читайте на сайті Факти ICTV.