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Факты / Украина / Общество

Киев вне списка: в Украине резко выросло количество городов красной зоны карантина

В Украине обновили карантинное зонирование. Киев остался в оранжевой зоне.

Решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в красную зону занесли такие города как Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

Новое карантинное зонирование в Украине начинает действовать с понедельника, 19 октября.

Читайте: Кабмин продлил карантин в Украине — новые правила

Полный список населенных пунктов и районов красной зоны карантина:

  • Волынская область — города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район.
  • Донецкая область — Славянский район.
  • Житомирская область — Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы.
  • Ивано-Франковская область — Ивано-Франковск.
  • Киевская область — Васильков и Бориспольский район.
  • Луганская область — города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы.
  • Одесская область — Беляевка и Татарбунарский район.
  • Полтавская область — Полтава.
  • Ровенская область — города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы.
  • Сумская область — Сумы и Сумской район.
  • Тернопольская область — города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы.
  • Харьковская область — города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
  • Хмельницкая область — города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы.
  • Черкасская область — города Канев и Смела, Смелянский район.
  • Черновицкая область — города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы.
  • Черниговская область — города Чернигов и Нежин.

Карантин в Украине

Согласно решению Кабмина, адаптивный карантин в Украине будет действовать до 31 декабря.

Из-за непростой эпидемиологической ситуации произошло карантинное зонирование: появилось разделение на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.

Такой механизм помогает понимать, где нужно усиливать или ослаблять ограничения на фоне пандемии Covid-19.

О главных правилах и запретахв карантинных зонах узнавайте на Фактах ICTV.

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