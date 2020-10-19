В Украине обновили карантинное зонирование. Киев остался в оранжевой зоне.
Решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в красную зону занесли такие города как Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.
Новое карантинное зонирование в Украине начинает действовать с понедельника, 19 октября.
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Полный список населенных пунктов и районов красной зоны карантина:
- Волынская область — города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район.
- Донецкая область — Славянский район.
- Житомирская область — Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы.
- Ивано-Франковская область — Ивано-Франковск.
- Киевская область — Васильков и Бориспольский район.
- Луганская область — города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы.
- Одесская область — Беляевка и Татарбунарский район.
- Полтавская область — Полтава.
- Ровенская область — города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы.
- Сумская область — Сумы и Сумской район.
- Тернопольская область — города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы.
- Харьковская область — города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.
- Хмельницкая область — города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы.
- Черкасская область — города Канев и Смела, Смелянский район.
- Черновицкая область — города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы.
- Черниговская область — города Чернигов и Нежин.
Карантин в Украине
Согласно решению Кабмина, адаптивный карантин в Украине будет действовать до 31 декабря.
Из-за непростой эпидемиологической ситуации произошло карантинное зонирование: появилось разделение на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.
Такой механизм помогает понимать, где нужно усиливать или ослаблять ограничения на фоне пандемии Covid-19.
О главных правилах и запретахв карантинных зонах узнавайте на Фактах ICTV.