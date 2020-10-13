Правительство продлило действие карантина в Украине до конца 2020 года и утвердило новые правила.
Решение было принято на заседании 13 октября.
Кабмин изменил разрешенное количество участников в массовых собраниях:
- зеленая зона — не более 50 человек;
- желтая зона — не более 30 человек;
- оранжевая — не более 20 человек.
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Кроме того, разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей.
Также Кабмин изменил правила работы заведений общественного питания во всех зонах.