Правительство продлило действие карантина в Украине до конца 2020 года и утвердило новые правила.

Решение было принято на заседании 13 октября.

Кабмин изменил разрешенное количество участников в массовых собраниях:

зеленая зона — не более 50 человек;

желтая зона — не более 30 человек;

оранжевая — не более 20 человек.

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Кроме того, разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей.

Также Кабмин изменил правила работы заведений общественного питания во всех зонах.