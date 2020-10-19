В Україні оновили карантинне зонування. Київ залишився у помаранчевій зоні.
Рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до червоної зони віднесли такі міста: Івано-Франківськ, Полтаву, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.
Нове карантинне зонування в Україні починає діяти з понеділка, 19 жовтня.
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Повний список населених пунктів та районів червоної зони карантину:
- Волинська область – міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район.
- Донецька область – Слов’янський район.
- Житомирська область – місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони.
- Івано-Франківська область – місто Івано-Франківськ.
- Київська область – місто Васильків та Бориспільський район.
- Луганська область – міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони.
- Одеська область – місто Біляївка та Татарбунарський район.
- Полтавська область – місто Полтава.
- Рівненська область – міста Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони.
- Сумська область – місто Суми та Сумський район.
- Тернопільська область – міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони.
- Харківська область – міста Харків та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони.
- Хмельницька область – міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони.
- Черкаська область – міста Канів та Сміла, Смілянський район.
- Чернівецька область – міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони.
- Чернігівська область – міста Чернігів та Ніжин.
Карантин Україні
Згідно з рішенням Кабміну, адаптивний карантин в Україні діятиме до 31 грудня.
Через непросту епідеміологічну ситуацію відбулося карантинне зонування: з’явився поділ на зелену, жовту, помаранчеву і червону зону.
Такий механізм допомагає розуміти, де потрібно посилювати або послаблювати обмеження через Covid-19.
Про головні правила та заборони у карантинних зонах дізнавайтеся на Фактах ICTV.