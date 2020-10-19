Верховная Рада не начнет рассматривать законопроект о госбюджете на 2021 год 20 октября, как планировалось ранее.

Об этом в ходе согласительного совета сказал спикер парламента Дмитрий Разумков. По его словам, к рассмотрению вернутся с 3 ноября после местных выборов 2020.

Дмитрий Разумкорв объяснил, что из-за ситуации с коронавирусом в пятницу, 16 октября, не состоялось заседание профильного комитета. Кроме того, народные депутаты также еще не ознакомились с проектом закона.

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Спикер также призвал комитеты Раду и правительство оперативно доработать проект бюджета, чтобы вовремя его принять.

18 октября министр финансов Сергей Марченко представил в парламенте госбюджет на 2021 год. Согласно законопроекту, номинальный ВВП (валовой внутренний продукт) установлен на уровне 4 505,9 млрд грн, при этом реальный ВВП составит 4,6%.

Также ожидается, что среднемесячная заработная плата будет 13 632 грн.