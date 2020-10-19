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Факти / Україна / Політика

Рада розгляне проект держбюджету на 2021 рік після місцевих виборів – Разумков

Верховна Рада не почне розглядати законопроект про держбюджет на 2021 рік 20 жовтня, як планувалося раніше.

Про це під час погоджувальної ради сказав спікер парламенту Дмитро Разумков. За його словами, до розгляду повернуться з 3 листопада після місцевих виборів 2020.

Дмитро Разумкорв пояснив, що через ситуацію з коронавірусом у п’ятницю, 16 жовтня, не відбулося засідання профільного комітету. Крім того, народні депутати також ще не ознайомилися з проектом закону.

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Спікер також закликав комітети Ради та уряд оперативно доопрацювати проект бюджету, щоб вчасно його ухвалити.

18 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко представив у парламенті держбюджет на 2021 рік. Згідно з законопроектом, номінальний ВВП (валовий внутрішній продукт) встановлений на рівні 4 505,9 млрд грн, водночас реальний ВВП становитиме 4,6%.

Також очікується, що середньомісячна заробітна плата буде 13 632 грн.

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