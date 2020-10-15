В проекте государственного бюджета на 2021 возрастут расходы на социальную защиту.

На соцобеспечение заложено 322,8 млрд грн, это на 5,7 млрд грн больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев в колонке Экономической правды.

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— Хочу развеять мифы и подчеркнуть, что в Минфине предусмотрели достаточный уровень социальной защиты в условиях пандемии. Чтобы это понять, достаточно посмотреть основные статьи расходов на финансирование льгот, жилищных субсидий, социальных и пенсионных выплат. И убедиться, что в большинстве случаев эти показатели выше, чем в текущем году, — сказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Заместитель отметил, что прожиточный минимум в 2021 году вырастет на 9,3%.

Он отметил, что на выплаты государственных социальных пособий и компенсаций в 2021-м предусмотрено 675 млрд грн (+6,2 млрд).

Благодаря этому 320 тыс. семей получат единоразовую часть помощи при рождении ребенка и усыновлении. А 965 тыс. семей — ежемесячную часть помощи.

— В 2021 году планируем предоставить льготы и жилищные субсидии почти 5 млн домохозяйств. Эти расходы рассчитаны в соответствии с фактической потребности и реального количества получателей этой государственной помощи в 2020 году. В то же время общий объем выделенных в этом году средств составляет 36,4 млрд грн, — сказал Ермоличев.

Украина профинансирует дефицит госбюджета-2021 без эмиссии облигаций

В Министерстве финансов Украины утверждают, что дефицит госбюджета Украины на 2021 в размере 270 млрд грн можно закрыть.

Министр финансов Сергей Марченко уверен, на банковском рынке является избыточная ликвидность, которую государство могло бы поглотить без ущерба для кредитования и профинансировать дефицит бюджета.

Источник: Экономическая правда