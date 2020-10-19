На Запорожье полиция нашла парня, который украл с избирательного участка урну для голосования.

Парень объяснил, что хотел использовать ее для разведения улиток.

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— 18 октября около 18.20 в Каменско-Днепровское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что из помещения избирательного участка неизвестный похитил урну для голосования, — сообщила полиция.

Оперативники нашли злоумышленника через день после сообщения о краже.

Урну похитил 17-летний местный житель. Парень сразу признался в содеянном, когда увидел правоохранителей.







Искал дом для улиток: в Запорожье парень украл урну для голосования / 2 фотографии

Сейчас по делу парня открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

В Виннице избирателей пытались подкупить едой

В Виннице кандидаты от одной из политических сил на местных выборах 2020 на площади устроили украинскую полевую кухню.

Они раздавали гражданам приготовленные блюда и агитировали за политическую силу.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 160 УК Украины (Подкуп избирателей).

Фото: Нацполиция, Dreamstime