На Запоріжжі поліція знайшла хлопця, який вкрав з виборчої дільниці урну для голосування.

Хлопець пояснив, що хотів використати її для розведення равликів.

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– 18 жовтня близько 18.20 до Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від голови виборчої комісії про те, що з приміщення виборчої дільниці невідома особа викрала урну для голосування, – повідомила поліція.

Оперативники знайшли зловмисника через день після повідомлення про крадіжку.

Урну викрав 17-річний місцевий житель. Хлопець одразу зізнався у скоєному, коли побачив правоохоронців.







Шукав дім для равликів: на Запоріжжі хлопець вкрав урну для голосування / 2 фотографии

Нині щодо хлопця відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

У Вінниці виборців намагалися підкупити їжею

У Вінниці кандидати від однієї з політичних сил на місцевих виборах 2020 на площі влаштували українську польову кухню.

Вони роздавали громадянам приготовлені страви та агітували за політичну силу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 160 КК України(Підкуп виборців).

Фото: Нацполіція, Dreamstime