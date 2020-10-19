На Запоріжжі хлопець вкрав урну для голосування

На Запоріжжі поліція знайшла хлопця, який вкрав з виборчої дільниці урну для голосування.
Хлопець пояснив, що хотів використати її для розведення равликів.
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– 18 жовтня близько 18.20 до Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від голови виборчої комісії про те, що з приміщення виборчої дільниці невідома особа викрала урну для голосування, – повідомила поліція.
Оперативники знайшли зловмисника через день після повідомлення про крадіжку.
Урну викрав 17-річний місцевий житель. Хлопець одразу зізнався у скоєному, коли побачив правоохоронців.
Нині щодо хлопця відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
У Вінниці виборців намагалися підкупити їжею
У Вінниці кандидати від однієї з політичних сил на місцевих виборах 2020 на площі влаштували українську польову кухню.
Вони роздавали громадянам приготовлені страви та агітували за політичну силу.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 160 КК України(Підкуп виборців).
Фото: Нацполіція, Dreamstime