Автобусы ЗАЗ будут колесить по улицам Евросоюза

Запорожский автомобилестроительный завод сертифицирует новую модификацию автобуса ЗАЗ А10 городской по новейшему экологическому стандарту Евро-6. Это означает, что вскоре в европейских городах на линиях общественного транспорта появятся автобусы украинского производства.

На ЗАЗе сообщают, что производство сертифицированной по Евро-6 модификации 10-метрового низкопольного А10 стартует в ближайшее время.

Как отмечает Председатель Правления ЗАЗ Николай Евдокименко, решение о сертификации автобусной техники согласно стандарту Евро-6 связано с планами расширения присутствия продукции завода на внешних рынках, в том числе стран Европейского Союза.

По словам Евдокименко, завод последовательно расширяет модельный ряд автобусов. Так, кроме техники нового экологического стандарта в течение ближайшего месяца начнется производство автобуса ЗАЗ А09, предназначенного для обслуживания пригородных маршрутов в Украине.

Автобус будет соответствовать экологическому стандарту Евро-5 и комплектоваться двигателем и трансмиссией Mercedes-Benz. Параллельно ведется работа над расширением ассортимента автобусов малого класса – до конца месяца получим сертификацию на модель ЗАЗ А08 город.

ЗАЗ – единственное в Украине предприятие, обладающее мощностями для полного цикла производства автомобилей, в 2020 году на заводе налажено производство автобусов.

На данный момент в автобусное портфолио предприятия входят автобусы малого класса ЗАЗ А08 пригород и ЗАЗ А08 школьный. Оба продукта отлично зарекомендовали себя в эксплуатации и пользуются стабильным спросом в регионах Украины. До конца года линейку А08 пополнит модификация город.

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Запорожский Автомобилестроительный Завод – крупнейший производитель автомобилей в Украине.

Предприятие располагает всем необходимым современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом для осуществления полномасштабного выпуска автомобилей.

За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники. Предприятие имеет опыт производства легкой коммерческой техники и грузовых автомобилей.

Завод также производит автобусы малого и среднего класса. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance — Alliance Production Way.

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