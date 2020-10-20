Владимир Зеленский отмечает, что Украина ожидает скорейшего проведения саммита в Нормандском формате в Берлине и украинские дипломаты постоянно работают над его подготовкой.
— Наши дипломаты постоянно работают для подготовки следующего Нормандского саммита в Берлине. М
ы ждем его скорейшего проведения и продолжения движения для наступления в Украине желаемого мира, — сказал президент Украины в своем ежегодном послании к Верховной Раде.
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Встреча нормандской четверки
24 сентября Владимир Зеленский также заявлял о возможности проведения встречи в нормандском формате в ближайшее время.
По его словам, она должна состояться после переговоров советников. Сейчас все участники формата готовы к продолжению переговоров.