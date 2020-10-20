Володимир Зеленський зазначає, що Україна очікує якнайшвидшого проведення саміту у нормандському форматі в Берліні і українські дипломати постійно працюють над його підготовкою.
– Наші дипломати постійно працюють для підготовки наступного нормандського саміту у Берліні.
Ми очікуємо його якнайшвидшого проведення і продовження руху для настання в Україні бажаного миру, – сказав президент України у своєму щорічному посланні до Верховної Ради.
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Зустріч нормандської четвірки
24 вересня Володимир Зеленський також заявляв про ймовірність проведення зустрічі у нормандському форматі найближчим часом.
За його словами, вона має відбутися після переговорів радників. Нині усі учасники формату готові до продовження переговорів.