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Факти / Україна / Політика

Дипломати працюють над підготовкою нормандського саміту – Зеленський

Володимир Зеленський зазначає, що Україна очікує якнайшвидшого проведення саміту у нормандському форматі в Берліні і українські дипломати постійно працюють над його підготовкою.

– Наші дипломати постійно працюють для підготовки наступного нормандського саміту у Берліні.

Ми очікуємо його якнайшвидшого проведення і продовження руху для настання в Україні бажаного миру, – сказав президент України у своєму щорічному посланні до Верховної Ради.

Читайте: Зустріч радників лідерів нормандського формату може відбутися наступного тижня

Зустріч нормандської четвірки

24 вересня Володимир Зеленський також заявляв про ймовірність проведення зустрічі у нормандському форматі найближчим часом.

За його словами, вона має відбутися після переговорів радників. Нині усі учасники формату готові до продовження переговорів.

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