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Факты / Украина / Политика

Встреча советников лидеров нормандского формата может состояться на следующей неделе

Ближайшая встреча в нормандском формате может произойти уже на следующей неделе, но только с участием советников.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 9 октября.

— На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников, — добавил Андрей Ермак.

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В то же время Украина заинтересована в ближайшем проведении встречи в этом формате на уровне лидеров стран.

— Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры — Германия и Франция, — отметил Андрей Ермак.

Встреча Нормандской четверки

О вероятности проведения встречи в нормандский формате в ближайшее время заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, она должна состояться после переговоров советников.

Сейчас все участники формата готовы к продолжению переговоров.

Источник: Офис президента

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