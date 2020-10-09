Ближайшая встреча в нормандском формате может произойти уже на следующей неделе, но только с участием советников.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 9 октября.
— На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников, — добавил Андрей Ермак.
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В то же время Украина заинтересована в ближайшем проведении встречи в этом формате на уровне лидеров стран.
— Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры — Германия и Франция, — отметил Андрей Ермак.
Встреча Нормандской четверки
О вероятности проведения встречи в нормандский формате в ближайшее время заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, она должна состояться после переговоров советников.
Сейчас все участники формата готовы к продолжению переговоров.