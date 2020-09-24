Встреча Нормандской четверки состоится в ближайшее время — Зеленский

Следующая встреча лидеров стран-участниц нормандского формата состоится в ближайшее время.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— У меня есть информация, что это произойдет в ближайшее время. После результативной встречи советников будет встреча лидеров.

На днях президент подтвердил, что все участники нормандского формата переговоров готовы к проведению продуктивной встречи.

Позиция РФ по следующей встрече Четверки

15 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о неготовности России к проведению новой встречи в Нормандском формате.

Так ведомство отреагировало на слова Зеленского: российские дипломаты опровергли” его слова.

Представитель РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит никаких оснований в новой встрече.