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Факты / Украина

Экономика или жизни людей: Зеленский о выборе в начале пандемии

Президент Владимир Зеленский во время своего обращения в Раде заявил, что в Украине, несмотря на разрушенную медицинскую систему в начале пандемии, смертность от коронавируса одна из самых маленьких в Европе.

— Как и процент смертности от Covid-19. Германия — 4%, Франция — 9%, Великобритания — 11%, Украина — 1,9%, — отметил Зеленский.

Читайте:  Обращение Зеленского к Верховной Раде (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

По его словам, жесткий карантин весной был нужен, чтобы притормозить пандемию и подготовиться к ней.

— С началом его распространения мы приняли жесткие, но эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями — плохим и еще худшим. Удар по экономике из-за карантина или большое количество больных и умерших? Конечно мы выбрали первый вариант, — заявил президент.

Президент добавил, что самые сильные медицинские системы мира не выдерживали удара коронавируса, а украинская и подавно. Поэтому локдаун был необходим для того, чтобы подготовить, разрушенную медсистему к наплыву больных.

— Маски последний раз закупались в 2007 году, – говорит Зеленский.

Президент упрекнул и местные власти, которые из-за выборов не хотят ужесточать карантин, а вместо этого проводят концерты.

Зеленский подчеркнул, что как только появится вакцина от коронавируса в Европе, то она сразу будет и в Украине.

Повестка дня Верховной Рады

Заседание Верховной Рады 20 октябре началось в 10.00. До 10.30 выступали представители фракций и групп.

После этого в 10.30 началось послание президента Владимира Зеленского к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

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