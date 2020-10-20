Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября выступает перед Верховной Радой с традиционным ежегодным посланием, в котором обозначит стратегические направления развития страны.
В частности, Зеленский ответит на многие вопросы, которые задают особенно в последнее время.
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумов рассказал, что выступление президента продлится около часа.
Выступление Владимира Зеленского запланировано на 10.30 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция обращения Владимира Зеленского к Раде:
Повестка дня Верховной Рады
Заседание Верховной Рады 20 октябре начнется в 10.00. До 10.30 будут выступать представители фракций и групп.
После этого в 10.30 будет послание президента Владимира Зеленского к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.