Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября выступает перед Верховной Радой с традиционным ежегодным посланием, в котором обозначит стратегические направления развития страны.

В частности, Зеленский ответит на многие вопросы, которые задают особенно в последнее время.

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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумов рассказал, что выступление президента продлится около часа.

Выступление Владимира Зеленского запланировано на 10.30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция обращения Владимира Зеленского к Раде:

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