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Факты / Украина

Обращение Зеленского к Верховной Раде (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября выступает перед Верховной Радой с традиционным ежегодным посланием, в котором обозначит стратегические направления развития страны.

В частности, Зеленский ответит на многие вопросы, которые задают особенно в последнее время.

Читайте: Обращение Зеленского и проект противодействия Covid-19: трансляция Рады 20 октября

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумов рассказал, что выступление президента продлится около часа.

Выступление Владимира Зеленского запланировано на 10.30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция обращения Владимира Зеленского к Раде:

Повестка дня Верховной Рады

Заседание Верховной Рады 20 октябре начнется в 10.00. До 10.30 будут выступать представители фракций и групп.

После этого в 10.30 будет послание президента Владимира Зеленского к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

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