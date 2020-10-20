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Факты / Украина / Политика

Выступление Зеленского и отчет Степанова: повестка дня Рады 20 октября

Заседание Верховной Рады 20 октябре начнется в 10.00. До 10.30 будут выступать представители фракций и групп.

После этого в 10.30 будет послание президента Владимира Зеленского к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Также нардепы планируют рассмотреть 20 октября проект постановления о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.

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Кроме того, Верховная Рада заслушает министра здравоохранения Максима Степанова. Он расскажет о готовности к борьбе с коронавируса в Украине.

На выступление министру дадут 20 минут, на вопросы от депутатских фракций и групп — до 21 минуты.

В тоже время уже точно известно, что сегодня депутаты не начнут рассматривать законопроект о госбюджете на 2021 год, как это планировалось ранее.

Поскольку не было заседания профильного комитета и народные депутаты также не ознакомились с проектом закона.

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