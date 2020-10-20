Засідання Верховної Ради 20 жовтня почнеться о 10.00. До 10.30 виступатимуть представники фракцій та груп.

Після цього о 10.30 буде послання президента Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Також нардепи планують розглянути 20 жовтня проект постанови про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.

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Крім того, Верховна Рада заслухає міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Він має розповість про готовність до боротьби з коронавірусом в Україні.

На виступ міністру дадуть 20 хвилин, на запитання від депутатських фракцій та груп – до 21 хвилини.

Водночас вже точно відомо, що сьогодні депутати не почнуть розглядати законопроект про держбюджет на 2021 рік, як це планувалося раніше.

Оскільки не було засідання профільного комітету і народні депутати також не ознайомилися з проектом закону.