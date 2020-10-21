Комиссию по азартным играм возглавил ветеран войны Иван Рудый

Участник АТО Иван Рудый стал председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

На заседании 21 октября Кабинет министров назначил его.

— Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на Играх Непокоренных в Нидерландах, — сообщил Немчинов.

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Иван работал продюсером на телеканале, но оставил карьеру из-за войны в Донбассе. В 2014 году командовал взводом в 12-м батальоне территориальной обороны. Его подразделение базировался на Луганщине.

Иван защищал украинскую границу около трех месяцев, получил тяжелое ранение. Его взвод дошел до Луганска. Там его ранили, пока ребята вывешивали флаг над городом.

Кроме этого, членами Комиссии стали адвокат Елена Водолажко и координатор международных программ Евгений Гетьман.

На другие должности членов Комиссии был объявлен дополнительный отбор.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей

Кабинет Министров создал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей 23 сентября 2020.

Среди главных задач Комиссии:

выполнение функции органа лицензирования хозяйственной деятельности в лотарейной сфере;

получение и рассмотрение заявлений с документами, а также сообщения, представление которых в орган лицензирования предусмотрено законом, и по результатам их рассмотрения принимает решение об оставлении заявления без рассмотрения, выдачу лицензий или отказе в выдаче лицензий;

переоформление лицензий, приостановлении действия лицензии полностью или частично, возобновление действия лицензии полностью или частично, аннулирование лицензий полностью или частично,

расширение или сужение производства вида хозяйственной деятельности лицензиатом.

Комиссия будет размещена в Киеве на бульваре Леси Украинки 26.

Здесь будет работать 230 человек, из них глава и шесть членов комиссии.

Источник: Олег Немчинов