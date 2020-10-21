Комісію з азартних ігор очолив ветеран війни Іван Рудий

Учасник АТО Іван Рудий став головою Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

На засіданні 21 жовтня Кабінет міністрів призначив його.

– Він має досвід і знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на Іграх Нескорених в Нідерландах, – повідомив Немчинов.

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Іван працював продюсером на телеканалі, але полишив кар’єру через війну на Донбасі. У 2014 році командував взводом у 12-му батальйоні територіальної оборони. Його підрозділ базувався на Луганщині.

Іван захищав український кордон близько трьох місяців, отримав важке поранення. Його взвод дійшов до Луганська. Саме там його поранили, поки хлопці вивішували прапор над містом.

Членами Комісії також стали адвокат Олена Водолажко та координатор міжнародних програм Євген Гетьман.

На інші посади членів Комісії був оголошений додатковий відбір.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

Кабінет Міністрів створив Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей 23 вересня 2020 року.

Серед головних завдань Комісії:

виконання функції органу ліцензування господарської діяльності в лотарейній сфері;

отримання та розгляд заяв з документами, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензій або відмову видачі ліцензій;

переоформлення ліцензій, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензій повністю або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом.

Комісія буде розміщена у Києві на бульварі Лесі Українки 26.

Тут працюватиме 230 осіб, із них голова та шість членів комісії.

Джерело: Олег Немчинов