Как сообщить о нарушениях на местных выборах

Часто на избирательных участках люди становятся свидетелями грубого нарушения законодательства. Однако в большинстве случаев нарушители остаются безнаказанными, ведь очевидцы происшествия никому об этом не сообщают.

Куда обращаться, если вы стали свидетелем нарушения во время местных выборов 2020, читайте в материале Фактов ICTV.

Чат-бот от МВД

Министерство внутренних дел запустило чат-бот в Telegram под названием Выборы 2020. Он призван сделать избирательный процесс более прозрачным и предотвратить нарушения на выборах.

Также с помощью чат-бота можно сообщить о: любых нарушениях, проведении агитаций, подкупе избирателей, препятствовании волеизъявлению.

Сначала в Telegram нужно добавить информацию о местонахождении. Если вы находитесь на месте происшествия, чат-бот сможет автоматически обнаружить геолокацию.

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Далее можно добавить фото или видео и оставить свой номер телефона. После получения сообщения на место происшествия прибудет патруль полиции.

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Другие способы сообщить о нарушении

Если вы заметили нарушения на местных выборах 2020, об этом можно сообщить с помощью таких способов:

позвонить сразу в полицию по номеру 102 ;

; рассказать представителю правоохранительных органов на участке;

написать заявление в полицию, СБУ, ГБР или ближайшую прокуратуру;

обратиться на горячую линию МВД — 044-254-97-56 ;

; сообщить по телефону Территориальной избирательной комиссии по местонахождению.

Центральная избирательная комиссия также анонсировала запуск чат-бота О выборах в Telegram. Там будет появляться вся информация, связанная с местными выборами 25 октября.