Як повідомити про порушення на місцевих виборах

Часто на виборчих дільницях люди стають свідками грубого порушення законодавства. Однак переважно порушники залишаються без покарання, адже очевидці події нікому про це не повідомляють.

До кого звертатися, якщо ви стали свідком порушення під час місцевих виборів 2020, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чат-бот від МВС

Міністерство внутрішніх справ запустило чат-бот у Telegram під назвою Вибори 2020. Він покликаний зробити виборчий процес більш прозорим і запобігти порушенням на виборах.

Також за допомогою чат-бота можна повідомити про: будь-які порушення, проведення агітацій, підкуп виборців, перешкоджання волевиявленню.

Спочатку у Telegram потрібно додати інформацію про місцезнаходження. Якщо ви перебуваєте на місці події, чат-бот зможе автоматично виявити геолокацію.

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Далі можна додати фото чи відео та залишити свій номер телефону. Після отримання повідомлення на місце події прибуде патруль поліції.

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Інші способи повідомити про порушення

Повідомити про порушення на місцевих виборах 2020 також можна за допомогою таких способів:

зателефонувати одразу в поліцію за номером 102 ;

; розповісти представнику правоохороних органів на дільниці;

написати заяву до поліції, СБУ, ДБР чи найближчої прокуратури;

звернутися на гарячу лінію МВС – 044-254-97-56;

повідомити телефоном на номер Територіальної виборчої комісії за місцезнаходженням.

Центральна виборча комісія також анонсувала запуск чат-боту Про вибори у Telegram. Там буде з’являтися уся інформація, пов’язана з місцевими виборами 25 жовтня.