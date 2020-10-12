Центральная избирательная комиссия создала чат-бот О выборах в Telegram. Там будет публиковаться вся информация, связанная с местными выборами 25 октября.

Также с помощью чат-бота О выборах можно:

узнать, что делать в случае повреждения бюллетеня;

найти свой участок;

увидеть, как будет выглядеть бюллетень;

узнать, как безопасно голосовать по всем правилам карантина.

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12 октября Центральная избирательная комиссия запустила аналогичный чат-бот в соцсети Facebook.

Для работы с чат-ботом нужно нажать на аккаунте Отправить сообщение.

По данным ЦИК, за неделю работы бота в Telegram им воспользовались 4 146 человек.

Среди самых популярных запросов – списки избирателей, найти свой избирательный участок и проверить себя в списках.

Местные выборы 2020: как проголосовать в больнице

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будет проходить голосование для людей, которые находятся в больницах или проходят самоизоляцию.

По его словам, к ним будут приезжать специальные бригады. Кроме этого, в местах голосования создадут отдельную кабинку для избирателей с симптомами.

Фото: ЦИК