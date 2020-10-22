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Факты / Украина / Политика

Самые слабые будут уходить: Зеленский о возможных ротациях в Кабмине

В ближайшее время президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем оценит работу министров правительства.

Об этом глава государства рассказал во время интервью четырем украинским телеканалам.

— Головы могут полететь, это правда. Но я хочу сказать не потому, что у кого-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром. В ближайшее время мы будем смотреть результат работы Кабмина вместе с премьером. Есть оценивающий формат тех или иных министров и действительно кого-то может не быть. Самые слабые будут уходить.

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В то же время накануне председатель фракции Голос Сергей Рахманин сообщил, что председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева рассматривают как одного из кандидатов на должность премьер-министра Украины в конце года.

Хотя еще в сентябре этого года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверял, что в ближайшее время не стоит ожидать кардинальных перестановок в Кабинете министров.

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