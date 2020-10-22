Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала украинцев сообщать о нарушениях законодательства на местных выборах.

С начала кампании, Офис генпрокурора открыл 475 уголовных производств, из которых 234 — за непосредственное нарушения избирательного законодательства.

— К сожалению, не только содержательными программами, добрыми делами, яркими лозунгами или харизмой, а и грязными технологиями и схемами идут кандидаты. Не обошлось и без традиционных сетей и гречкосейства во всех его проявлениях, — рассказала Венедиктова.

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Больше всего нарушений зафиксировали:

101 производства подкупа избирателей;

82 производства за препятствование осуществлению избирательного права;

30 производств за дачу ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или несанкционированного вмешательства в его работу;

15 производств по фактам фальсификации, подделки, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации;

3 производства за незаконное использование избирательного бюллетеня;

3 производства за нарушение порядка финансирования политической партии или предвыборной агитации.

— Кроме этого почти сто из производств за хулиганство — повреждение агитационных палаток, нападений на агитаторов и представителей партий. С начала избирательной кампании сообщено о подозрении 28 лицам в 19 уголовных производствах. В суд направлено один обвинительный акт, — сообщила Венедиктова.

Офисы генпрокурора обещает реагировать на все сигналы.

— Если кто-то думает, что только избирательные баталии заканчиваются — интерес к уголовным делам исчезает — не радуйтесь надеждами. Только в прошлом и в этом году за нарушение избирательного законодательства осуждено 69 человек, — заявила Венедиктова.

Перенос местных выборов

Народный депутат от фракции Слуга народа Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады №4234, в котором предлагает отменить повторное голосование на местных выборах из-за пандемии коронавируса.

Целью принятия данного постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины.