Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликала українців повідомляти про порушення законодавства на місцевих виборах.
З початку кампанії, Офіс гепрокурора відкрив 475 кримінальних проваджень, з яких 234 – щодо безпосереднього порушення виборчого законодавства.
– На жаль, не тільки змістовними програмами, добрими справами, яскравими гаслами чи харизмою, а і брудними технологіями та схемами йдуть кандидати. Не обійшлося і без традиційних сіток та гречкосійства у всіх його проявах, – розповіла Венедіктова.
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Найбільше порушень зафіксували:
- 101 провадження щодо підкупу виборців;
- 82 провадження за перешкоджання здійсненню виборчого права;
- 30 проваджень за надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або несанкціонованого втручання в його роботу;
- 15 проваджень за фактами фальсифікації, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації;
- 3 провадження за незаконне використання виборчого бюлетеня;
- 3 провадження за порушення порядку фінансування політичної партії чи передвиборчої агітації.
– Крім цього майже сотня з проваджень щодо хуліганства – пошкодження агітаційних наметів, нападів на агітаторів та представників партій. Від початку виборчої кампанії повідомлено про підозру 28 особам в 19 кримінальних провадженнях. До суду скеровано один обвинувальний акт, – повідомила Венедіктова.
Офіс генпрокурора обіцяє реагувати на всі сигнали.
– Якщо хтось думає, що щойно виборчі баталії закінчуються – інтерес до кримінальних справ зникає – не радійте надіями. Тільки протягом минулого і цього року за порушення виборчого законодавства засуджено 69 осіб, – додала прокурор.
Перенесення місцевих виборів
Народний депутат від фракції Слуга народу Тетяна Грищенко зареєструвала проект постанови Верховної Ради №4234, в якому пропонує скасувати повторне голосування на місцевих виборах через пандемію коронавірусу.
Метою прийняття цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему України.