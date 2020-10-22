Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликала українців повідомляти про порушення законодавства на місцевих виборах.

З початку кампанії, Офіс гепрокурора відкрив 475 кримінальних проваджень, з яких 234 – щодо безпосереднього порушення виборчого законодавства.

– На жаль, не тільки змістовними програмами, добрими справами, яскравими гаслами чи харизмою, а і брудними технологіями та схемами йдуть кандидати. Не обійшлося і без традиційних сіток та гречкосійства у всіх його проявах, – розповіла Венедіктова.

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Найбільше порушень зафіксували:

101 провадження щодо підкупу виборців;

82 провадження за перешкоджання здійсненню виборчого права;

30 проваджень за надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або несанкціонованого втручання в його роботу;

15 проваджень за фактами фальсифікації, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації;

3 провадження за незаконне використання виборчого бюлетеня;

3 провадження за порушення порядку фінансування політичної партії чи передвиборчої агітації.

– Крім цього майже сотня з проваджень щодо хуліганства – пошкодження агітаційних наметів, нападів на агітаторів та представників партій. Від початку виборчої кампанії повідомлено про підозру 28 особам в 19 кримінальних провадженнях. До суду скеровано один обвинувальний акт, – повідомила Венедіктова.

Офіс генпрокурора обіцяє реагувати на всі сигнали.

– Якщо хтось думає, що щойно виборчі баталії закінчуються – інтерес до кримінальних справ зникає – не радійте надіями. Тільки протягом минулого і цього року за порушення виборчого законодавства засуджено 69 осіб, – додала прокурор.

Перенесення місцевих виборів

Народний депутат від фракції Слуга народу Тетяна Грищенко зареєструвала проект постанови Верховної Ради №4234, в якому пропонує скасувати повторне голосування на місцевих виборах через пандемію коронавірусу.

Метою прийняття цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему України.