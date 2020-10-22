В Киеве разыскивают мужчину, который справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни

В Киеве хулиган справлял нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале одного из информационных порталов.

На место происшествия прибыла следственная группа, которая опросила возможных свидетелей происшествия.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пять лет лишения свободы.

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Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга призвал хулигана самостоятельно сдаться.

— Меня возмутил такой случай. Правоохранители разыскивают виновного в преступлении. Я советую ему признаться в содеянном.

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