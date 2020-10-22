У Києві розшукують чоловіка, який справив нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні

У Києві хуліган справляв нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні. Відповідне відео з’явилося у Telegram-каналі одного з інформаційних порталів.

На місце події прибула слідча група, яка опитала можливих свідків події.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає п’ять років позбавлення волі.

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Керівник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу закликав хулігана самостійно здатися.

– Мене обурив такий випадок. Правоохоронці розшукують винного у злочині. Я раджу йому зізнатися у скоєному.

У Херсоні хуліган кидався на людей з ножами

У Херсоні 34-річний чоловік серед білого дня кидався на людей з ножами. Спочатку він погрожував подрузі своєї дружини, а потім розпочав бійку з її братом.