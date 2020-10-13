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Факты / Происшествия

В Херсоне мужчина среди бела дня бросался на людей с ножами и угрожал расправой

34-летний житель города Херсон бросался на людей с ножами. Соответствующее сообщение поступило в полицию вечером 12 октября.

Известно, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал угрожать подруге своей жены. Женщины тем временем сидели на лавочке во дворе, подруга вызвала на подмогу брата.

Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый вытащил два ножа и набросился на людей.

Брату подруги удалось его повалить на вызвать полицию.

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Сейчас 34-летний херсончанин находится во временном изоляторе.

Ему готовят подозрение по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Одессе мужчина бросился на прохожего с ножом и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

Причиной агрессивного поведения стал тот факт, что собака потерпевшего была без намордника.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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