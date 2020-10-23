Хотя бюллетени и будут несколько видоизмененными, их заполнение не должно стать проблемой для избирателей. Во время голосования за мэра необходимо будет лишь выбрать вашего кандидата и поставить в квадрате напротив его имени “+”, или другую отметку, которая определяет соответствующее волеизъявление.

По принципу голосования это похоже на выборы президента. Согласно информации ЦИК, недействительным бюллетень будет считаться, если избиратель проголосовал за более чем одного кандидата, не проголосовал ни за одного выдвиженца, или поставил отметку так, что невозможно установить содержание волеизъявления.

Больше всего вопросов возникает с бюллетенями, предназначенными для голосования за депутатов. Слева вы увидите название политической партии, за которую можно отдать свой голос, а справа — номера ее представителей. Минимум их будет пять, максимум — 12.

Проголосовать можно только за одну партию. В то же время, вы можете поддержать и конкретного кандидата, но только из этой партии, поставив соответствующий номер в списке партии в квадратике рядом.

Что это дает? Возможность поднять вашего кандидата из партии в списке. То есть не политсила будет решать кто первый попадет в городской, районный, областной совет, а избиратели.

— У конкретного кандидата появляется больше шансов продвинуться вверх в списке, если он наберет необходимое количество голосов. Тогда эти списки, будут действительно открытыми, где решение избирателя является ключевым, а не решение партии, — рассказывает председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Важно помнить, что отдать предпочтение можно только кандидату из партии, за которую вы проголосовали. То есть, если вы хотите увидеть городским депутатом кандидата А, то и голосовать нужно за партию, членом которой он является. И поставить рядом его номер.

По информации ЦИК, бюллетень будет считаться недействительным, если избиратель поставил только номер кандидата партии, но не проголосовал за нее, или проголосовал за несколько политсил.

Если номер кандидата от партии вписаны неразборчиво, или он стоит напротив названия другой партии, то будет считаться, что гражданин проголосовал за поддержку партии в полном составе и определенный ею порядок попадания кандидатов в местные органы.

Вы также можете не ставить номер кандидата от выбранной вами политсилы. Тогда также будет считаться, что вы поддержали ее в полном составе.