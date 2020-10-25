По состоянию на 16.00 25 октября опрос президента Украины Владимира Зеленского не проводится на 45% избирательных участков.

Такие данные обнародовала руководительница гражданской сети Опора.

— По состоянию на этот час около 55% участков они (интервьюеры, проводящие опросы президента — Ред.) есть, 45% — нет, — заявила Ольга Айвазовская.

Отмечается, что погрешность национального исследования составляет 4%.

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Покрытие участков волонтерами-интервьюерами опроса президента по регионам:

Юг — 78,65%;

Восток — 56,87%;

Центр — 55,79%;

Запад — 37,81%.

Выборы 2020

Согласно закону, очередные выборы всегда приходятся на последнее воскресенье октября. В 2020 году это 25 октября.

Специалисты прогнозируют рекордно низкую явку на местных выборах 2020, ведь вместе с разделением (ранее местные выборы проводились вместе с парламентскими) на избирательный процесс повлиял и карантин в Украине.

Свежие новости можно отслеживать в онлайн трансляции выборов в Украине 2020.

Коронавирусные ограничения предусматривают обязательное использование медицинской маски на участке и соблюдения социального дистанцирования.

Один из членов избирательной комиссии обязан проверять температуру избирателей, а для лиц с явными признаками ОРВИ нужно было установить отдельную кабинку, чтобы уменьшить риск распространения заболеваемости.