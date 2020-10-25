Как голосовать на местных выборах в Украине 2020

Местные выборы в Украине в 2020 году пройдут 25 октября. Такую дату установила Верховная Рада. Впервые в нашей стране выборы пройдут с изменениями в Избирательный кодекс.

Голосование будет проходить по смешанной системе — в маленьких населенных пунктах мажоритарка, в крупных — пропорциналка с открытыми списками.

Кого будем выбирать 25 октября

На местных выборах украинцы будут выбирать депутатов сельских, поселковых, городских советов в общинах, также сельских, поселковых, городских глав (мэров) во всех 24 областях Украины.

Обновленное избирательное законодательство

Согласно ему, председателей громад, где проживает больше 75 тыс. человек будут выбирать в два тура, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов. Если в громаде население меньше, то главу выбирают большинством.

Депутатов для общин, где население больше 10 тыс. граждан, будут выбирать по пропорциональной системе с открытыми списками, то есть нельзя выдвигаться самостоятельно. Мандаты смогут получить лишь партии, которые преодолели 5% барьер.

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Выборы депутатов в местные советы населенных пунктов, где население больше 10 тыс. человек, будут проходить по многомандатной системе. Это тоже самое, что и знакомая всем мажоритарная система, но выбирать будут сразу несколько депутатов, а не одного. Стоит отметить, что один гражданин сможет отдать свой голос только за одного кандидата, но в совет пройдут, те кто набрал наибольшее количество в своем округе.

Какие будут бюллетени и как их заполнять

На местных выборах в Украине предусмотрены четыре вида бюллетеней:

за голову (села, поселка или города);

за депутата сельского совета;

за депутата районного совета;

за депутата областного совета.

Бюллетень за главу населенного пункта остается таким, как и раньше. Необходимо будет из списка кандидатов выбрать вашего фаворита и поставить напротив его фамилии отметку. В населенных пунктах до 10 тыс. человек избиратели также будут поименно голосовать за депутатов в советы.

А вот для голосования за депутатов районных и областных советов граждане получат бюллетени, в левой части которых нужно будет выбрать партию и поставить напротив нее галочку, а правой части — выбрать кандидата от этой партии и вписать его номер в окошко с трафаретом, который ранее был на конвертах или открытках. Например, номер вашего кандидата №7, то вписать необходимо 07.







Новая система, бюллетени и карантин: как голосовать на местных выборах 2020 / 2 фотографии

Предполагается, что такие нововведения приведут к множеству испорченных бюллетеней. Однако без паники. Согласно Избирательному кодексу, избиратель может обменять испорченный бюллетень. Для этого нужно с письменным заявлением обратиться к члену избирательной комиссии, который вам его выдавал, и попросить выдать новый.

Член комиссии обязан сделать соответствующую отметку в списке избирателей. Испорченный бюллетень погашается, также составляется акт, чтобы при подсчете голосов бюллетень был учтен как неиспользованный.

Однако бюллетень можно поменять только один раз.

Кроме того, для голосования за кандидата в городской или сельский советы, где население больше 10 тыс., избиратели также получат бюллетени с трафаретным окошечком.

Местные выборы в Украине в условиях пандемии

Если раньше, чтобы отправиться на выборы, достаточно было прихватить с собой паспорт, то 2020 год и пандемия коронавируса вносит свои коррективы.

На избирательный участок нужно будет прихватить с собой маску, а лучше еще и перчатки, и санитайзер. Также не забывайте о социальной дистанции. Кроме того, во избежание большого скопления людей, в помещение участка будут пускать одновременно только разрешенное количество избирателей.

Любителям ходить на выборы с детьми и внуками лучше отказаться от этой традиции.

Также ЦИК опубликовала ряд рекомендаций о том, как голосовать на выборах во время пандемии. В частности, избирателям придется снимать маску перед комиссией на расстоянии в 1,5 м. Если у вас будет повышенная температура, то проголосовать нужно будет в отдельной кабинке. Также учтите, что члены комиссии не буду выдавать ручки, поэтому прихватите с собой свою.

В ЦИК добавили, что проголосовать при помощи приложения Дія не получится, так как на участках не будет нужного оборудования.

Местные выборы

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Избираться будут 1780 депутатов областных и городского советов Киева, 5366 депутатов районных советов, 11124 депутатов городских советов, 562 депутатов районных советов в городах с районным делением, 10284 депутатов поселковых советов, 14006 депутатов сельских советов, 370 городских голов, 428 поселковых голов, 623 сельских головы.

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