В Украине 25 октября пройдут местные выборы, однако их формат будет отличаться из-за коронавирусного карантина.

Избиратели будут вынуждены голосовать в медицинских масках, как того требует постановление Кабмина от 22 июля 2020 №641 Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер.

Согласно украинскому законодательству, члены комиссии должны идентифицировать избирателей, чтобы выдать бюллетень. Традиционно гражданин должен был подойти к комиссии продемонстрировать паспорт, а потом получить бюллетень.

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Однако, как членам комиссии идентифицировать людей в масках, ведь снимать их в помещении нельзя? Именно в этот момент возникает конфликт законов.

Необходим закон, который позволит идентифицировать человека, однако должна быть выдержана определенная дистанция. Поскольку у нас нет закона о том, чтобы носить маски. У нас есть положения, рекомендации, постановления или приказы, в частности Кабмина. Поэтому здесь достаточно распоряжения Минздрава. Кабмин должен утвердить положение о том, чтобы в день выборов можно было идентифицировать граждан таким образом, — отмечает адвокат Иван Либерман.

Центральная избирательная комиссия опубликовала приложение к постановлению от 10 октября 2020 №365. В нем говорится о том, что рекомендуется организовать работу по выдаче избирательных бюллетеней следующим образом: в день голосования избиратель, оставив документ, подтверждающий личность и гражданство Украины, на столе члена участковой избирательной комиссии и, соблюдая безопасную дистанцию, снимал средство индивидуальной защиты для установления его личности.

Постановление

Однако это предписание носит лишь рекомендательный характер, поэтому избиратель может запротестовать и отказаться снимать маску.

— Если правительство никак этот вопрос не урегулирует, то действительно достаточно большая часть людей не захочет снимать маски, а затем их не допустят к голосованию из-за отсутствия идентификации, — отмечает адвокат.

Поэтому это даст дополнительную возможность политикам оспаривать результаты выборов, особенно, если речь пойдет о недоборе в сотню голосов.

— В украинской политике много интересных моментов. С юридической точки зрения, такой сценарий имеет значительную правовую перспективу, — отметил Иван Либерман.

Поэтому избирателям разрешено снимать перед членами комиссии маску и это не грозит им штрафом, однако, если вы не захотите этого сделать, то и бюллетень не получите.

Местные выборы 2020: вопросы и ответы

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, на которых будут избираться региональные главы и депутаты.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют зоны карантина в Украине на избирательный процесс.

Евгения Шапоренко