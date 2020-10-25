В Україні 25 жовтня пройдуть місцеві вибори, проте їх формат відрізнятиметься через коронавірусний карантин.

Виборці будуть змушені голосувати у медичних масках, як того вимагає постанова Кабміну від 22 липня 2020 року №641 Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів.

Згідно із українським законодавством, члени комісії повинні ідентифікувати виборців, аби видати бюлетень. Традиційно громадянин повинен був підійти до комісії продемонструвати паспорт, а вже потім отримати бюлетень.

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Проте, як членам комісії ідентифікувати людей у масках, адже знімати їх у приміщенні не можна? Саме у цей момент виникає конфлікт законів.

– Необхідний закон, який дозволятиме ідентифікувати особу, проте має бути витримана певна дистанція. Оскільки у нас немає закону про те, щоб носити маски. У нас є положення, рекомендації, постанови чи накази, зокрема Кабміну. Тому тут достатньо розпорядження МОЗ. Кабмін має затвердити положення щодо того, аби у день виборів можна було ідентифікувати громадян у такий спосіб, – зазначає адвокат Іван Ліберман.

Центральна виборча комісія опублікувала додаток до постанови від 10 жовтня 2020 року №365. У ньому йдеться про те, що рекомендується організувати роботу з видачі виборчих бюлетенів у такий спосіб: у день голосування виборець, залишивши документ, який підтверджує особу та громадянство України, на столі члена дільничної виборчої комісії та, дотримуючись безпечної дистанції, знімав засіб індивідуального захисту для встановлення його особи.

Постановление

Проте цей припис має лише рекомендаційний характер, тому виборець може запротестувати та відмовитися знімати маску.

– Якщо уряд ніяк це питання не врегулює, то справді досить велика частина людей не захоче знімати маски, а відтак їх не допустять до голосування, бо немає ідентифікації, – зазначає адвокат.

Тому це дасть додаткову можливість політикам оскаржувати результати виборів, особливо, якщо йтиметься про недобір у сотню голосів.

– В українській політиці багато цікавих моментів. З юридичної точки зору, такий сценарій має значну правову перспективу, – зазначив Іван Ліберман.

Тому виборцям дозволено знімати перед членами комісії маску і це не загрожує їм штрафом, проте, якщо ви не захочете цього зробити, то і бюлетень не отримаєте.

Місцеві вибори 2020: запитання та відповіді

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.

Євгенія Шапоренко